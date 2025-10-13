ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della viabilità in via J.F. Kennedy e nelle vie ad essa afferenti, per il giorno di sabato 18 ottobre 2025 in occasione del trasferimento temporaneo del mercato di Piazza Arringo, per lo svolgimento della manifestazione denominata “Mercatino dell’antiquariato edizione straordinaria”.
Con l’Ordinanza dirigenziale 662 dell’11 ottobre 2025 l’Amministrazione comunale dispone per il giorno 18 ottobre 2025 l’adozione dei seguenti provvedimenti, nella fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 15:00:
- l’interdizione della circolazione veicolare in Via Kennedy;
- l’ interdizione della circolazione in uscita su Via Kennedy da Via Montecassino, dall’intersezione (rotatoria) con Via Cola D’Amatrice e da Piazza Immacolata;
- la revoca dell’offerta di sosta esistente su Via Kennedy, in ambo i lati, per il tratto compreso dall’intersezione con la Piazza Immacolata e fino all’altezza dell’Hotel Marche;
- la revoca del il servizio di pulizia stradale in Via Fermo e in Via Firenze;
