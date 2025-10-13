MONSAMPOLO DEL TRONTO – Sabato 18 ottobre, dalle 15 alle 17:30 circa, a Monsampolo si svolgerà un nuovo appuntamento del progetto “Camminata dei musei”. Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla U.S. Acli provinciale di Ascoli Piceno/Fermo, con il contributo del Bim Tronto e la collaborazione del Sistema Museale Piceno e del Comune di Monsampolo del Tronto.

L’iniziativa “Camminata dei musei” è giunta all’undicesima edizione ed è di carattere interregionale, con una lunga serie di viste a musei delle province di Macerata, Ascoli, Fermo e Teramo visitati a partire dal 2015, grazie a 148 eventi che hanno registrato oltre 6.100 presenze. La manifestazione del 18 ottobre prenderà il via alle ore 15 in Piazza Roma, nel borgo di Monsampolo. A seguire, è prevista una visita guidata gratuita al Museo della Cripta – Le mummie di Monsampolo e al Museo Laboratorio di Archeologia. La partecipazione all’evento è gratuita, fino a un massimo di 50 persone, ma è necessario prenotare entro il 17 ottobre, inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome dei partecipanti e la data della manifestazione.

Per conoscere le date dei prossimi appuntamenti del progetto “Camminata dei musei”, è possibile consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche, il sito www.cooperativemarche.it oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 3495711408.

