CASTEL DI LAMA – Domenica 19 ottobre si svolgerà l’iniziativa “Percorsi di arte e cultura nel Borgo Storico Seghetti Panichi”, un appuntamento gratuito promosso dal Circolo Acli Oscar Romero ASD APS. La manifestazione inizierà alle ore 15 presso la struttura situata a Castel di Lama, in Via San Pancrazio 1, e sarà aperta a un massimo di 30 partecipanti, previa iscrizione. Il programma prevede una visita guidata al giardino del Borgo Storico Seghetti Panichi, un parco di straordinaria bellezza realizzato tra il 1875 e il 1890 dal celebre botanico e architetto tedesco Ludwig Winter, oggi riconosciuto come il primo esempio di giardino bioenergetico in Europa. Il Borgo è un complesso architettonico composto da edifici di epoche diverse, tra cui la Dimora Storica, un’antica fortezza medievale trasformata in palazzo di campagna nel Settecento, la Residenza San Pancrazio e altri edifici costruiti tra il Seicento e l’Ottocento lungo le antiche mura del castello.

Completa il percorso l’oratorio, edificato nel 1608, che conserva affreschi di grande valore attribuiti alla scuola di Biagio Miniera. Per partecipare è necessario prenotare entro il 17 ottobre inviando un messaggio al numero 3939365509 con nome e cognome.

