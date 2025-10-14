ASCOLI PICENO – Domenica 19 ottobre, alle ore 21, al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno si terrà un concerto di solidarietà organizzato dal “Lions Club Ascoli Piceno Host” con l’esecuzione di brani scelti dal “MESSIAH” di G.F. Handel da parte dell’Orchestra Benedetto Marcello di Teramo diretta dal M.o Maurizio Vaccarilli e la partecipazione del Coro Santa Cecilia di Teramo.

Le voci soliste sono SARA FULVI (soprano), CHIARA GUGLIELMI ( mezzosoprano), ROBERTO CRUCIANI (tenore) e STEFANO STELLA (basso). Vi sarà inoltre la partecipazione di alcune allieve della classe di danza dell’Istituto Spontini di Ascoli Piceno dirette dalla Prof.ssa Maria Luigia NERONI. Il concerto verrà presentato da Maria Rita Piersanti.

Biglietti disponibili alla biglietteria al costo di 10 euro, il ricavato verrà devoluto all’Associazione “Amici Disparati” di Spinetoli per contribuire al servizio di assistenza ed alle attività di inclusione sociale dei ragazzi diversamente abili.

