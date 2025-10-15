ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Ordinanza dirigenziale n. 667 del 14/10/2025 – Regolamentazione della circolazione stradale in occasione di “Ciip 70 – Settant’anni della Ciip” in programma il 16 ottobre in Piazza del Popolo
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 667 del 14 ottobre 2025 l’Amministrazione comunale dispone
dalle ore 11:00 alle ore 22:00 del giorno 16 ottobre 2025:
– la sospensione delle corse delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo e del minibus elettrico della ditta Robles interferenti con la Piazza del Popolo;
– il divieto per la società Saitec Company srl e Felici srl di svolgere lavorazioni nel cantiere di Piazza del Popolo causa allestimenti/disallestimenti dell’evento sopra richiamato.
Ordinanza sindacale n. 669 del 15/10/2025 – Ampliamento del periodo di accensione degli impianti termici dal 16/10/2025 al 31/10/2025
Con l’Ordinanza sindacale n. 669 del 15 ottobre 2025 è stato consentito l’ampliamento del periodo di accensione degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore, installati sul territorio comunale, con decorrenza dal 16/10/2025 al 31/10/2025 compreso, nelle modalità e nei limiti previsti dal comma 2 dell’art. 9 del D.P.R. 412/93, per una durata giornaliera non superiore a n.6 ore, anche frazionabili.
