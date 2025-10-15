ASCOLI PICENO – Al Teatro Palafolli di Ascoli Piceno, in via della Cardatura snc, domenica 23 novembre 2025 si esibirà Massimiliano Loizzi per la rassegna “Stand-AP Comedy” con lo spettacolo “Fabulae”, un monologo sulla dis-parità di genere, scritto e interpretato dal comico stesso e prodotto da Mercanti di Storie.

“Avrei voluto intitolarlo «il mansplaining spiegato alle donne», ma ci tengo alla mia incolumità e così ho preferito un titolo più fiabesco che piace alle donne (sono ironico, nda)!” Come si puo’ raccontare uno dei temi più dibattuti della nostra società senza risultare retorico o nella peggiore delle ipotesi senza fare mansplaining? Raccontando la storia delle favole, con la sua evoluzione nei secoli che ci racconta il cambiamento della condizione della donna nel tempo.

Dalle primissime forme di narrazione orale alle raccolte scritte di Basile e Perrault, fino alle più moderne favole dei fratelli Grimm, Andersen e infine Walt Disney che ha cristallizzato la sua versione delle storie, molto diversa da quelle delle origini. Fabulae svelerà quanto spaventosamente poco sappiamo dell’universo delle fiabe e ci racconterà i terribili segreti dietro l’origine del mito: storie fatte di violenza, sesso, tradimenti e stupri dove la donna è sempre e solo assassina, traditrice, moglie, serva o schiava. E forse è ora che le nostre storie vadano nuovamente e per l’ennesima volta cambiate e “aggiornate” perché da sempre si adattano ai tempi che devono raccontare.

Comedy show che intreccia satira, ironia, poesia e denuncia, raccontando in modo irriverente, spassoso e a tratti toccante, un tema fondamentale della nostra società.

Milanese d’adozione, Massimiliano Loizzi è attore, comico, scrittore e volto noto de Il Terzo Segreto di Satira. Ha recitato come protagonista nel film “Si muore tutti democristiani” (disponibile su RayPlay) e nelle 2 stagioni di “Sandro” in coppia, sempre come protagonista, con Francesco Mandelli, entrambi scritti e diretti dal collettivo milanese nato nel 2011. È interprete di svariati film, fra cui, nel 2024, Zamora di Neri Marcorè e I Soliti Idioti 3. Ha curato per due anni la copertina di Piazza Verdi su Rai Radio 3. Autore dei romanzi “Quando diventi piccolo” (Rizzoli / Fabbri Editori), di “Maledetta primavera” (People) e “La Bestia” (People), scrive una rubrica settimanale per Fanpage.it

Con i suoi tour sostiene le ONG: Mediterranea Saving Humans, Plastic Free e SOS Mediterranee International.

Biglietti 15 euro disponibili alla biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00 oppure online + d.p nel seguente link https://www.palafolli.it/events/massimiliano-loizzi-fabulae

L’evento è organizzato da Il Piccio Booking, La Birretta e Compagnia dei Folli, per informazioni scrivere su wapp al 3927248964

