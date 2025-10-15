ASCOLI PICENO – Dal il Comune di Ascoli Piceno ha dato avvio alle operazioni di rilevazione previste dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025. Il Censimento permanente è realizzato dall’Istituto Nazionale di Statistica ed ha cadenza annuale.

Le famiglie coinvolte nel Censimento partecipano a una delle tre rilevazioni campionarie previste quest’anno: la rilevazione Areale A, la rilevazione Areale L e la rilevazione da Lista. In questa edizione, nel Comune di Ascoli, per i tre tipi di indagine saranno interessate più di 1700 famiglie, distribuite in tutto il territorio comunale

