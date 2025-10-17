L’evento sportivo si terrà domenica e rappresenta un appuntamento ormai atteso da sportivi e appassionati del territorio, unendo sport, natura e tradizione locale

APPIGNANO DEL TRONTO – Il Comune di Appignano del Tronto, la Polisportiva Appignano del Tronto e dell’A.S.D. Avis Ascoli Marathon, sono lieti di annunciare la quarta edizione dell’“Urban Trail de lu Lemanò”, che quest’anno sarà anche il primo Memorial dedicato a Giovanni Antolini.

L’evento sportivo si terrà domenica 19 ottobre 2025 e rappresenta un appuntamento ormai atteso da sportivi e appassionati del territorio, unendo sport, natura e tradizione locale.

Il percorso si snoderà per circa 9 km tra asfalto, breccia e terra, attraversando i suggestivi calanchi grigio-azzurri e il centro storico di Appignano del Tronto, offrendo ai partecipanti scorci unici e un’esperienza immersiva nel paesaggio marchigiano.

Il nome della manifestazione, “Urban Trail de lu Lemanò”, richiama il leggendario “mostro rurale” di Appignano, figura popolare e simbolo delle tradizioni e dei racconti tramandati nel tempo.

Oltre alla gara competitiva, è prevista una passeggiata non competitiva di circa 4 km, aperta a tutti, e gare giovanili dedicate ai più piccoli.

PROGRAMMA

Ore 08:10 – Ritrovo in Piazza Umberto I

Ore 08:40 – Partenza gare giovanili

Ore 09:30 – Partenza gara competitiva (9 km) e a seguire non competitiva (4 km)

Ore 11:15 – Premiazioni presso Piazza HUB, Appignano del Tronto

L’Urban Trail de lu Lemanò è una manifestazione pensata per tutti coloro che desiderano mettersi alla prova, godendo della bellezza del territorio appignanese e del calore della nostra comunità.

L’iniziativa fa parte del progetto cofinanziato dalla Regione Marche “Ricostruzione Sportiva e Destinazione Benessere 2025” dei Comuni di Appignano del Tronto e Offida.

