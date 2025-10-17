ASCOLI PICENO – Un viaggio tra storia, arte e mani sapienti: la Cooperativa Opera apre le iscrizioni al

“Corso di maiolica ascolana”, per riscoprire e apprendere l’antica e preziosa tradizione

dell’artigianato locale. L’iniziativa, destinata ad adulti e ragazzi dai 15 anni in su, si terrà in

due sedi d’eccezione: il Picenworld Museum (PIMU) di Ascoli Piceno, ogni venerdì, e il

Palazzo del Castellotti di Offida, ogni sabato.

Cinzia Cordivani guiderà i partecipanti alla scoperta delle tecniche tradizionali, dal

lucignolo allo spolvero. Il corso è pensato per valorizzare l’artigianato locale e la creatività,

suddividendosi in due moduli, frequentabili anche separatamente, per un percorso

completo di tre mesi.

I Modulo: Manipolazione dell’argilla

(Ascoli: 7, 14, 21, 28 novembre, 5 e 12 dicembre / Offida: 8, 15, 22, 29 novembre, 6 e

13 dicembre)

La prima parte del laboratorio sarà dedicata alle tecniche di lavorazione. I corsisti

inizieranno “sentendo l’argilla”. Le lezioni spazieranno dalla realizzazione del vaso a

lucignolo e colombino fino alla creazione di una mattonella incisa a graffito con gli

storici simboli piceni, concludendosi con la mattonella a bassorilievo.

II Modulo: Decorazione della maiolica

(Ascoli: 19, 26 dicembre, 2, 9, 16, 23, 30 gennaio, 6 febbraio / Offida: 20, 27

dicembre, 3, 10, 17, 24, 31 gennaio, 7 febbraio)

Il secondo modulo si concentra sulle tecniche di trasformazione della ceramica in un’opera

d’arte. I partecipanti approfondiranno lo studio della decorazione con metodi come il

puntellismo, la virgola e lo spolvero, applicandoli su vasi e piatti. L’obiettivo è duplice:

dare forma alla creatività e preservare il patrimonio delle tecniche artigianali marchigiane.

Le lezioni, tenute dall’artista Cinzia Cordivani, avranno una durata di due ore (dalle

15:00 alle 17:00). La prima lezione, in entrambe le sedi, sarà un’introduzione alla storia

della ceramica e all’uso dell’argilla.

Informazioni:

• Quando: Ogni venerdì (Picenworld Museum, Ascoli Piceno) e ogni sabato (Palazzo

del Castellotti, Offida), dalle 15:00 alle 17:00, a partire dal 7/8 novembre 2025.

• Costi: €15 a lezione | €60 al mese | €150 per il corso completo di tre mesi

(anziché €180).

• Info e iscrizioni: È possibile iscriversi ai singoli moduli o al percorso completo. Per

informazioni e prenotazioni, contattare il numero 333 4939910.

Approfondimento sulla tradizione maiolica, e il contributo di Cinzia

Cordivani al progetto di riqualificazione urbana ad Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno vanta un legame storico e indissolubile con l’arte della maiolica, tanto da

rientrare nella prestigiosa rete delle “Città della Ceramica”. La storia di quest’arte nel

territorio affonda le sue radici in epoche arcaiche (italica, romana e altomedioevale) e

fiorisce nei bacini in maiolica rinascimentale del XV secolo. A testimonianza di come

questa tradizione sia viva e contemporanea, si pone il grande progetto di riqualificazione

urbana “CeramicAscoli”, che sta ridisegnando il volto della città a partire dal 2024 con la

Scalinata Leopardi, che unisce Corso Vittorio Emanuele II a Via Candido Augusto Vecchi.

Il contributo di Cinzia Cordivani nell’arte pubblica con CeramicAscoli.

L’opera sulla Scalinata Leopardi è un progetto corale che ha coinvolto dieci ceramisti

locali, tra cui la docente del corso, Cinzia Cordivani. Insieme agli altri artisti, Cinzia

Cordivani ha contribuito a impreziosire le alzate della scalinata.

L’opera sulla Scalinata Leopardi è un progetto corale che ha coinvolto dieci ceramisti

locali, tra cui la docente del corso, Cinzia Cordivani. Insieme agli altri artisti, Cinzia

Cordivani ha contribuito a impreziosire le alzate della scalinata. Nello specifico, ha

realizzato 5 alzate decorate con lo stilema del raffaellesco, un tributo alla grande

tradizione della maiolica ascolana e un richiamo diretto agli stilemi rinascimentali. Nel

2025, l’artista prosegue con il suo contributo alla città di Ascoli Piceno, inserendo uno dei

suoi lavori nel “Viale della ceramica” in Corso Vittorio Emanuele. Questo intervento

arricchisce il muro in travertino lungo il corso, a ridosso dei giardini pubblici,

rappresentando il secondo step del progetto di riqualificazione iniziato con la Scalinata

Leopardi.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.