ASCOLI PICENO – Dopo l’incontro dello scorso anno, sempre di ottobre in tema di Relazioni Sane riservato al mondo femminile, l’ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) torna al centro di Ascoli a proporre un interessante incontro formativo ed informativo, ancora una volta riservato soprattutto alle donne, dal titolo “Tonalità Donna: Dai colori che indossi al cibo che scegli, ogni gesto è un atto d’amore verso se stesse”, che avrà luogo domenica 19 Ottobre con inizio alle ore 17,00 presso la Bottega del Terzo Settore, in via Trieste ad Ascoli Piceno, ad ingresso del tutto gratuito. L’appuntamento formativo, introdotto e coordinato da Giorgio Fiori del direttivo ADA, vedrà l’intervento di più professioniste, provenienti da ambiti differenti, che uniscono le loro competenze per offrire alle donne un momento dedicato a loro stesse. La psicologa Raffaella Caponi, la nutrizionista Daniela Ionescu, la consulente di immagine Viktoriya Chukhan e la truccatrice Abbia Maswi, guideranno gli intervenuti in un percorso che favorisce il benessere interiore prima che quello esteriore, con l’obiettivo di valorizzare l’autenticità e la bellezza unica di ciascuna, attraverso un’esperienza che stimoli la consapevolezza di sé, la cura personale e la capacità di esprimere la propria identità in armonia con ciò che si è. L’incontro è strutturato come un laboratorio esperienziale in cui teoria e pratica si intrecciano, con la Psicologa che guiderà un momento di riflessione e consapevolezza su autostima, autenticità e valore personale; la Nutrizionista che offrirà spunti concreti sull’importanza di una corretta alimentazione per il benessere psicofisico; la Consulente di immagine che introdurrà al mondo delle armocromie e dei colori che valorizzano l’unicità di ciascuna donna e con la Truccatrice che mostrerà come, attraverso piccoli gesti, sia possibile esaltare il proprio volto nel rispetto della naturalezza.

La presidente del Centro ADA-Bruno Di Odoardo, Paola Luzi che ha voluto fortemente questa progettualità per il mondo femminile, raccomanda la più ampia attenzione e partecipazione alle donne di tutte le età, che desiderano prendersi un momento di cura, riscoperta e benessere verso una visione più completa, autentica e armoniosa di sé stesse.

