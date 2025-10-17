Si consiglia ai partecipanti di portare con sé un litro e mezzo d’acqua, uno snack spezzafame e un cappellino. L’iniziativa è promossa dal Comune

CASTORANO – “Camminata naturalistica: percorso natura & picnic a chilometro zero” è il titolo di un’iniziativa gratuita dedicata al benessere e alla qualità della vita, in programma domenica 19 ottobre a Castorano. Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 in Piazza Umberto I, da cui partirà un’escursione di circa tre ore e mezza lungo un percorso di tipo T/E per una distanza complessiva di 3,5 chilometri. Al termine della camminata è previsto un picnic con prodotti locali a chilometro zero.

Si consiglia ai partecipanti di portare con sé un litro e mezzo d’acqua, uno snack spezzafame e un cappellino. L’iniziativa è promossa dal Comune di Castorano, da U.S. Acli provinciale Asps, Passo dopo Passo e 3Sicc aps, con il sostegno della Regione Marche. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 40 persone e le iscrizioni devono essere effettuate entro il 18 ottobre tramite messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome.

