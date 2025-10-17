ASCOLI PICENO – Il difensore bianconero Manuel Nicoletti , classe ’98, analizza questo inizio di campionato del Picchio e parla della prossima sfida contro il Carpi in programma Lunedì 20 Ottobre alle ore 20:30 allo stadio “Cabassi” per la decima giornata d’andata del girone B di Serie C.

“Avevo dichiarato che Ascoli regala emozioni e devo dire che queste sensazioni sono state confermate e superate. Per ora posso solo dire grazie a tutta la gente che sta creando questo entusiasmo. La sfera mentale incide in tutte le categorie e la metto al primo posto, stiamo sempre a ricordarci le insidie e a cosa state attenti. Obiettivo a breve termine era quello di creare un gruppo coeso e lo stiamo raggiungendo.”

Cinque gol nell’ultima sfida e entusiasmo a mille:”

Quanto è importante il lavoro di Mister Tomei, che già avevi avuto a Picerno, e quanto ancora ci possiamo aspettare oltre a una difesa impeccabile da record, solo una rete subita in nove giornate, merito di tutta la squadra, ma sicuramente applausi alla difesa e anche Vitale: ” Da centrale mi trovo bene. Il mio trascorso da terzino mi aiuta in alcune zone di campo. Record? Mantenere queste proporzioni e numeri sarebbe bello, ma noi non lavoriamo per i record, lavorando però con questa attenzione che parte dagli attaccanti fino ai difensori stiamo facendo un ottimo lavoro, non c’è squadra che prenda pochi gol che non lavori bene in fase difensiva. Merito a tutti anche a chi non scende in campo”.

Prossima sfida col Carpi, gli emiliani sono reduci da due vittorie consecutive e con 14 punti si candidano ad una stagione sicuramente di medio alta classifica:“La squadra sta bene, lunedì partita difficile vengono da due vittorie sono molto aggressivi. Come tutte le gare le studiamo, sia nelle dinamiche collettive che nei singoli. Fa parte di uno step anche nostro di dover capire il contesto del derby, ma dobbiamo avere la forza di capire che prima c’è una gara e stiamo lavorando per questa sfida di lunedì. Il giorno prima ci sarà Ravenna-Arezzo. Sara l’ultima senza Tomei in panchina, preferisco che ci sia sempre.”

Esauriti i 500 biglietti a disposizione dei tifosi bianconeri che spingeranno la squadra anche nella trasferta emiliana di lunedì sera:”Ennesimo segnale, ci sono sempre stati e possiamo solo ringraziare, entusiasmo incredibile difficile da ripagare

Il presidente Passeri che ha perso la madre in settimana ha detto “vinceremo anche per lei”: “Momento toccante anche perché la proprietà non ci sta facendo mancare nulla, dalle cose pratiche alla parte morale. Lavoriamo bene e se stiamo facendo dei buoni risultati è anche grazie alla serenità che ci viene trasmessa ci siamo stretti intorno al presidente per la mancanza che ha avuto“.

Dopo Carpi l’attesissimo derby, una giornata insieme e un pranzo condiviso tra società e giocatori su iniziativa delle Diocesi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto rappresentate dal Vescovo Monsignor Gianpiero Palmieri, che giornata è stata: “Noi giocatori abbiamo capito la funzione di questo pranzo per alleggerire un derby molto pesante storicamente parlando”.

