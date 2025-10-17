Il festival sarà l’opportunità per gli appassionati di cinema, tv e videogiochi di incontrare gli artisti che lavorano dietro lo schermo

ASCOLI PICENO – Eventi nella città delle Cento Torri.

Giovedì 13 e venerdì 14 novembre si terrà ad Ascoli la prima edizione del “Teen Toon Fest”, la kermesse che vuole raccontare il cinema d’animazione attraverso gli occhi dei più giovani grazie a un concorso nazionale di cortometraggi animati realizzati dagli under 14 e giudicati dai loro coetanei. Il festival sarà l’opportunità per gli appassionati di cinema, tv e videogiochi di incontrare gli artisti che lavorano dietro lo schermo.

Giovedì 13

9.00/13.00 [evento off – presso sala Morgante Casa Regina Apostolorum] – Graphic Novel Journalism (a cura dell’Ordine dei Giornalisti Marche)

9.00/10.15 – Gente di Cartoonia – sit-talk interattivo

9.00/10.15 – Anteprima nazionale del videoclip anti-bullismo “Kryptonite”

11.00/12.30 – proiezione film in concorso

15.30/16.30 – Parliamo di disegno (Bianco, Brocchini, Tammone, Gobbi) -a cura di Dimensione Fumetto

16.30/17.00 – meet & greet (disegnatori)

17.30/18.30 – Parliamo di musica (Vince Tempera, Raggi Fotonici) – a cura di Dimensione Fumetto

18.30/19.00 – meet & greet (musicisti)

21.00/22.30 – Buon Compleanno Ufo Robot! i 50 anni di Goldrake

Venerdì 14

9.00/10.15 – Gente di Cartoonia – sit-talk interattivo

9.00/10.15 – Anteprima nazionale del videoclip anti-bullismo “Kryptonite”

11.00/12.30 – proiezione film in concorso

15.30/16.30 – Parliamo di doppiaggio (Mazzotta, Onofri, Fabbreschi) – a cura di Dimensione Fumetto

16.30/17.00 – meet & greet (doppiatori)

17.00/18.00 – racconti “animati” (ACCA Academy, MagmAnimation, Dimensione Fumetto, Moscerine Film Festival e Roma Film Corto si raccontano)

18.00/19.30 – Teen Toon Gran Galà – Premiazione Concorso –

21.30/23.00 – Teen Toon Show! Sigle tv e doppiaggio live, con i mitici artisti originali!

Il programma delle giornate è suscettibile a variazioni. Eventuali modifiche saranno comunicate sulla pagina www.teentoonfest.it.

