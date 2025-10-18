ASCOLI PICENO – Dopo la settimana perfetta, impreziosita da tre vittorie consecutive, l’Atletico Ascoli si prepara a tornare in campo con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso di crescita.

Mister Simone Seccardini analizza il momento della squadra, tra ritrovata consapevolezza, gestione degli infortuni e la voglia di affrontare con maturità la sfida contro la Recanatese in programma domenica 19 ottobre allo stadio Del Duca, girone F di serie D.

Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del club ascolano: “Non ho mai avuto dubbi sul valore di questo gruppo: nelle ultime gare ho visto soprattutto maggiore consapevolezza dei nostri mezzi e una crescita collettiva importante. Adesso sarà fondamentale dare continuità a quanto costruito, mantenendo equilibrio e determinazione. Dovremo fare contro la Recanatese una gara matura, perché affrontiamo una squadra che, pur attraversando un momento non semplice, resta ben organizzata, con idee chiare e giocatori capaci di essere determinanti in ogni momento della partita. Serviranno personalità, coraggio e la capacità di restare concentrati per tutti i 90 minuti. Forgione ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e stiamo gestendo tempi e carichi di lavoro per riportarlo presto alla miglior condizione. Abbiamo avuto qualche problema fisico dopo la gara di Castelfidardo e stiamo monitorando la situazione con lo staff sanitario. Come sempre, ogni defezione rappresenta anche un’opportunità per chi ha lavorato con dedizione e merita spazio. Pensiamo una partita alla volta: ora tutta l’attenzione è sulla gara con la Recanatese, poi prepareremo la Coppa Italia, che per noi resta un obiettivo importante”.

