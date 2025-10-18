L’appuntamento sarà dedicato al disegno industriale con la presentazione del volume di Irene Guerrieri Designing educational toys & spaces

ASCOLI PICENO -La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ dell’Università di Camerino è felice di promuovere il primo incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 18, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato al disegno industriale con la presentazione del volume di Irene Guerrieri Designing educational toys & spaces.

Presenta il volume l’autrice Irene Guerrieri e ne discute con Jacopo Mascitti e Federico Orfeo Oppedisano, professori associati in Disegno Industriale della Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ dell’Università di Camerino.

