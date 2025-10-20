ASCOLI PICENO – Bianconeri in buona forma.
Nel pomeriggio di domenica 19 ottobre l’Atletico Ascoli ha battuto 2-0 la Recanatese allo stadio Del Duca, match valevole per il girone F di serie D
Reti di Coppola e Bucco. Ospiti in dieci per l’espulsione di D’Angelo.
Dominio totale e terza vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Simone Seccardini.
Di seguito il tabellino completo
Atletico Ascoli: Di Giorgio, Feltrini, Coppola (37’ st. Moscarini), Maio (23’ st. Didio), Minicucci (26’ st. Belloni), Vechiarello, Sardo ( 35’ st. Antoniazzi), D’Alessandro (c), Bucco (19’ st. Carbone), Muro, Mazzarini. All. Seccardini Simone
Recanatese: Zagaglia, Mordini, Domizi, Lovotti(15’st. Capanni), D’Angelo, Ferro, Fiumanò, Vecchio ( 32’ st. Di Francesco), Gori, Pesaresi (15’ st. Ciccanti), Chiarella (16’ pt. Pierfederici (32’ st. Paoltroni). All. Savini Mirko
Arbitro: Pellegrino di Teramo
Assistente 1: Marotta di Orvieto
Assistente 2: Valenti di Roma 2
Reti: 30’ pt. Coppola; 4’ st. Bucco;
Ammoniti: 8’ pt. Vecchio; 8’ pt. Maio; 45+3’ D’Angelo;
Note: Espulsioni: 2’ st. D’Angelo;
Recupero: 3’ pt.; 5’ st.
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo