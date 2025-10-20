ASCOLI PICENO – Splende il sole per la seconda squadra della città delle Cento Torri.

L’Atletico Ascoli ha battuto 2-0 la Recanatese nel pomeriggio di domenica 19 ottobre al Del Duca, match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini riportate dal portale del Club ascolano: “Sfatato il tabù Del Duca, dava un pò di fastidio questa cosa poiché sono due anni che avevamo guadagnato questa possibilità. Questo campo ci valorizza e ci facilita. E’ stato bello tornare alla vittoria in casa. La meritavamo. Abbiamo fatto quattro vittorie di fila, tra campionato e coppa, con una formazione non programmata ad inizio stagione. Questo ci dà orgoglio, forza, convinzione e consapevolezza. Le tre sconfitte precedenti erano soltanto frutto degli episodi. Questa squadra ha una grande anima da tre anni, una società seria e valida. Dobbiamo continuare così, lavorare bene durante gli allenamenti”.

