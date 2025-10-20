Il gesto della famiglia Fausti rappresenta un ponte ideale tra passato e presente, tra l’America e Cossignano, testimoniando un legame familiare e affettivo che ha saputo resistere al tempo e alla distanza

COSSIGNANO – Nella suggestiva cornice della Chiesa dell’Annunziata di Cossignano si è tenuto oggi un toccante convegno dedicato alla memoria di Joseph Fausti, soldato americano di origini cossignanesi che prese parte alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale.

Joseph Fausti, nato a New York da genitori cossignanesi – Pasquale Fausti e Sestilia Pellei, emigrati negli Stati Uniti nel 1910 – prestava servizio a Napoli nel 1945, negli ultimi mesi della guerra. In quei giorni, gli furono concessi alcuni giorni di licenza e, spinto dal desiderio di conoscere la terra dei suoi genitori, decise di fare autostop fino a Cossignano per incontrare i parenti.

Durante la cerimonia odierna, la famiglia Fausti, giunta dagli Stati Uniti, ha voluto donare al Comune di Cossignano una serie di preziosi cimeli appartenuti a Joseph: la giacca dell’esercito americano, le lettere inviate ai genitori, alcune fotografie, le medaglie ricevute e altri ricordi personali.

La nipote di Joseph, Mary Jo Marino, ha consegnato ufficialmente gli oggetti nelle mani del sindaco Roberto Luciani, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il legame tra la famiglia e la terra d’origine. “Cossignano è sempre stato nel cuore di mio zio – ha dichiarato – e per noi è un onore che i suoi ricordi trovino qui una casa.”

I cimeli saranno ora custoditi dal Comune e successivamente esposti nel nuovo museo civico in progetto, che avrà tra i suoi obiettivi proprio quello di valorizzare la memoria storica e le radici del paese.

Il gesto della famiglia Fausti rappresenta un ponte ideale tra passato e presente, tra l’America e Cossignano, testimoniando un legame familiare e affettivo che ha saputo resistere al tempo e alla distanza.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.