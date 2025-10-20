La lunghezza è di 7 chilometri, la durata è di circa 3 ore (soste escluse). Sono consigliate scarpe da trekking, pantaloni comodi lunghi, giacca, felpa e k-way, oltre ad acqua e uno snack

APPIGNANO DEL TRONTO – Sabato 25 ottobre alle ore 15, con ritrovo in Piazza Umberto I ad Appignano del Tronto, si svolgerà il decimo e ultimo appuntamento del progetto “Aldo Sergiacomi – un artista nel Piceno”.

L’iniziativa è promossa dall’Unione Sportiva Acli Marche APS con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e la collaborazione del Comune di Appignano del Tronto.

I partecipanti saranno accompagnati in un coinvolgente itinerario intitolato “Esplorando Appignano del Tronto”, che prenderà avvio dalla chiesa di San Michele, dove ci sono degli altorilievi opera dello scultore Aldo Sergiacomi, per poi proseguire con l’osservazione dei suggestivi calanchi grigio-azzurri, tra panorami mozzafiato, fino a raggiungere il Caseificio Macelleria Agriturismo “Il Gigante” e poi attraversare Valle Orta.

Il percorso è adatto praticamente a persone di tutte le età, dai 6 anni in su.

La lunghezza è di 7 chilometri, la durata è di circa 3 ore (soste escluse). Sono consigliate scarpe da trekking, pantaloni comodi lunghi, giacca, felpa e k-way, oltre ad acqua e uno snack.

La partecipazione è gratuita ma limitata a 40 persone; per prenotarsi è sufficiente inviare un messaggio con il proprio nome e cognome al numero 3939365509 entro il 23 ottobre.

L’iniziativa, programmata per il 27 settembre e poi rinviata per maltempo, rientra nel progetto “Percorsi culturali Piceni”, che ha già coinvolto 247 persone in nove tappe realizzate nei comuni di San Benedetto del Tronto, Force, Spinetoli, Massignano, Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto, Offida (con due eventi) e Grottammare.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.