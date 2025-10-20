Il vice allenatore bianconero : “Il pareggio di stasera dà continuità alle prestazioni e ai risultati. Nel finale pensavamo fosse rigore, ma l’arbitro ha deciso di non concederlo, i ragazzi dal campo erano convinti ci fosse”.

CARPI – Questo il commento del Vice di Mister Tomei, Giuseppe Agostinone, dopo il pareggio del Cabassi per 1 a 1, che porta a dieci i risultati utili consecutivi dei bianconeri: “I ragazzi hanno disputato una grande partita contro una squadra molto organizzata e forte. Su questo campo non molte squadre riusciranno a conquistare i tre punti. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi per la reazione avuta al gol avversario, capitato nel nostro miglior momento. Siamo consapevoli della forza del gruppo, tutti si aiutano l’un l’altro. Il pareggio di stasera dà continuità alle prestazioni e ai risultati. Nel finale pensavamo fosse rigore, ma l’arbitro ha deciso di non concederlo, i ragazzi dal campo erano convinti ci fosse”.

Sull’infortunio di Pagliai, uscito anzitempo per infortunio, ha dichiarato: “Ha accusato un risentimento da valutare nei prossimi giorni”. In fine un plauso a Rizzo Pinna, che è andato a segno per la terza volta consecutiva e ha pareggiato i conti: “Rizzo Pinna è un giocatore per noi molto importante, come lo sono tutti gli altri”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.