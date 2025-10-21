Nonostante le profonde differenze, le numerose ed esilaranti discussioni quotidiane, il loro rapporto è caratterizzato da sostegno reciproco e condivisione

ASCOLI PICENO – Domenica 26 ottobre 2025 alle ore 18:00 al PalaFolli Teatro di Ascoli Piceno andrà in scena il primo appuntamento della XVIII edizione della Rassegna Ascolinscena.

La Rassegna è organizzata dalle compagnie DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli, conta ben 8 appuntamenti fino a marzo 2026.

Ospite di domenica 26 ottobre sarà la Compagnia Quanta Brava Gente di Grottaglie, Taranto con lo spettacolo “Tre papà ed un bebè”.

La pièce teatrale, scritta da Antonio Grosso, adattata e diretta da Giovanni Di Lonardo, ha per protagonisti tre uomini che condividono lo stesso tetto. Sono professionisti in vari settori che dopo l’università hanno deciso di vivere insieme per combattere il caro vita, ma anche e soprattutto per il legame che li unisce.

Nonostante le profonde differenze, le numerose ed esilaranti discussioni quotidiane, il loro rapporto è caratterizzato da sostegno reciproco e condivisione.

Di punto in bianco però le loro esistenze vengono stravolte da un cambiamento epocale: si ritrovano con una splendida neonata in casa. Che fare? Assecondare un ipotetico desiderio paterno? Oppure chiamare i carabinieri e denunciare quanto sta accadendo?

Dopo aver preso faticosamente una decisione – che però si rivelerà la migliore scelta possibile – entra in campo una donna, in grado di dare un’ulteriore e inaspettata svolta alla vicenda. Sarà proprio il personaggio femminile a incarnare le istanze più delicate dello spettacolo: in quale ambiente e di chi ha bisogno un bebè per crescere bene? Chi decide cosa sia giusto o meno per una crescita serena?

Lo spettacolo mostra il lato migliore dell’umanità: quello che ha i contorni dell’empatia, della compassione, dell’accoglienza e del coraggio.

Sul palco del PalaFolli gli interpreti Pasquale Arpino, Pietro Buzzacchino, Giovanni Filannino e Fulvia Basile. Regia di Giovanni Di Lonardo.

Eccezionalmente lo spettacolo di apertura della nuova stagione di Ascolinscena sarà di domenica pomeriggio, con inizio alle ore 18:00. Come consuetudine, ci sarà una piccola degustazione di vino e assaggi di stuzzichini grazie al supermercato Tigre di Villa Pigna, sostenitore da anni della Rassegna Ascolinscena.

Gli abbonamenti sono ancora in vendita presso il PalaFolli ed è possibile acquistare online i biglietti sul sito www.palafolli.it

Costi: Abbonamento (8 spettacoli): € 80,00 Biglietto singolo spettacolo: € 13,00.

Info www.palafolli.it – 0736 35 22 11 (orario biglietteria PalaFolli – dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:00).

