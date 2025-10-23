ROCCAFLUVIONE – La Conferenza permanente ha approvato l’intervento di rafforzamento locale della chiesa
di Santa Anatolia Vecchia a Roccafluvione, in frazione Pastina. La Chiesa di
Sant’Anatolia Vecchia, di proprietà della Diocesi di Ascoli Piceno, risale al XVI secolo ed è
situata poco lontano dal centro abitato di Pastina, frazione del Comune di Roccafluvione.
L’edificio risulta costituito da due corpi di fabbrica su di un unico livello: quello principale
è costituito dalla Chiesa, di dimensioni 13,50×6,00 metri, e posteriormente è presente un
annesso, volumetricamente più basso, adibito a sacrestia. È prevista la ricostruzione di
porzione della facciata crollata, la realizzazione di cordolo in facciata per l’ancoraggio del
frontone e della vela campanaria, l’installazione di intonaco armato con fibra di vetro e
“reticola” sui lati corti della struttura e relative angolate, ovvero prospetti ovest ed est,
cerchiature in acciaio sugli accessi esterni oltre al passaggio aula-sagrestia e intervento di
scuci e cuci nella parete di fondo dell’aula zona altare. Il costo dell’intervento è di
243.688,40 euro.
“Dobbiamo tutelare e recuperare tutte le nostre eccellenze che fanno parte della nostra
tradizione- sottolinea il Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – Sono
luoghi dello spirito che testimoniano la nostra cultura e la nostra storia. Ringrazio il
presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri, l’Ufficio
ricostruzione e il sindaco Emiliano Sciamanna per la loro collaborazione”.
