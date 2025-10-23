L’edificio risulta costituito da due corpi di fabbrica su di un unico livello: quello principale è costituito dalla Chiesa, di dimensioni 13,50×6,00 metri, e posteriormente è presente un annesso

ROCCAFLUVIONE – La Conferenza permanente ha approvato l’intervento di rafforzamento locale della chiesa

di Santa Anatolia Vecchia a Roccafluvione, in frazione Pastina. La Chiesa di

Sant’Anatolia Vecchia, di proprietà della Diocesi di Ascoli Piceno, risale al XVI secolo ed è

situata poco lontano dal centro abitato di Pastina, frazione del Comune di Roccafluvione.

L’edificio risulta costituito da due corpi di fabbrica su di un unico livello: quello principale

è costituito dalla Chiesa, di dimensioni 13,50×6,00 metri, e posteriormente è presente un

annesso, volumetricamente più basso, adibito a sacrestia. È prevista la ricostruzione di

porzione della facciata crollata, la realizzazione di cordolo in facciata per l’ancoraggio del

frontone e della vela campanaria, l’installazione di intonaco armato con fibra di vetro e

“reticola” sui lati corti della struttura e relative angolate, ovvero prospetti ovest ed est,

cerchiature in acciaio sugli accessi esterni oltre al passaggio aula-sagrestia e intervento di

scuci e cuci nella parete di fondo dell’aula zona altare. Il costo dell’intervento è di

243.688,40 euro.

“Dobbiamo tutelare e recuperare tutte le nostre eccellenze che fanno parte della nostra

tradizione- sottolinea il Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – Sono

luoghi dello spirito che testimoniano la nostra cultura e la nostra storia. Ringrazio il

presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri, l’Ufficio

ricostruzione e il sindaco Emiliano Sciamanna per la loro collaborazione”.

