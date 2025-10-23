Un evento capace di unire emozione, testimonianza e impegno civile, in cui il gesto di “tendere la mano” diventa simbolo universale di speranza, coraggio e comunità

ASCOLI PICENO – Nell’ambito del programma di Ascoli Città Europea dello Sport 2025, l’Amministrazione comunale, con il patrocinio congiunto dell’Assessorato allo Sport e dell’Assessorato alle Politiche Sociali, invita tutte le società sportive del territorio a partecipare all’evento “Gli Eroi del Dono”, in programma giovedì 24 ottobre alle ore 18 presso la Sala Cellini del Polo Sant’Agostino.

L’iniziativa, promossa da Futura APS in collaborazione con AVIS Ascoli Piceno e Il Sole di Giorgia, sarà un momento di incontro e riflessione sul valore del dono, della solidarietà e del legame tra sport, famiglia e volontariato.

Un evento capace di unire emozione, testimonianza e impegno civile, in cui il gesto di “tendere la mano” diventa simbolo universale di speranza, coraggio e comunità.

Durante l’incontro interverranno volontari, sportivi e protagonisti del mondo del sorriso e dell’animazione per i bambini, con la straordinaria partecipazione del Clown “Il Pimpa”, conosciuto per le sue missioni umanitarie nelle zone di guerra e per il potere del suo sorriso capace di accendere la speranza anche nei contesti più difficili.

“Lo sport è una scuola di vita che insegna il valore del gruppo, della fiducia e dell’aiuto reciproco,” sottolinea l’assessore allo sport Nico Stallone. “Eventi come questo rafforzano il legame tra le società sportive e la città, ricordandoci che ogni gesto di solidarietà è un passo avanti verso una comunità più unita e consapevole.”

Sulla stessa linea, l’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni evidenzia come “il sociale rappresenta il cuore pulsante della nostra città. Iniziative come ‘Gli Eroi del Dono’ ci ricordano che la solidarietà non è un concetto astratto, ma un gesto quotidiano, fatto di relazioni vere, sorrisi e piccoli atti di generosità che cambiano la vita delle persone. Il dono è la forma più autentica di umanità: costruisce ponti, genera fiducia e rafforza il senso di comunità.”

L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutti. Le società sportive, le famiglie e i cittadini sono invitati a partecipare numerosi, come segno concreto di adesione ai valori che da sempre animano la nostra comunità sportiva e sociale.

