ASCOLI PICENO – Andrà avanti fino al 29 maggio l’iniziativa “Percorso di respiro consapevole” in programma presso la palestra della Casa Albergo Ferrucci di Ascoli Piceno.

“Conoscere il valore del respiro – dicono i promotori del corso – ci aiuta a vivere meglio e a trovare benessere, serenità ed energia ogni giorno”.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Acli Oscar Romero Asd Aps e si svolge ogni venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30, la partecipazione è gratuita.

Per informazioni sul “Percorso di respiro consapevole” ci si può rivolgere al numero 3495711408, oppure si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

