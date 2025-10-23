ACQUASANTA TERME – “La consegna degli alloggi è sempre una bella notizia e per la comunità di Paggese è certamente una grande opportunità”.

Ecco come Sergio Cinelli Presidente di Erap Marche ha salutato la conclusione dei lavori nei 6 alloggi di proprietà Erap nell’antico borgo del Comune di Acquasanta Terme. L’intervento ha previsto due differenti appalti per un contributo complessivo dell’USR di 788.353,98 euro intervenendo per il rifacimento della scala, il miglioramento sismico, la sostituzione delle caldaie, degli infissi e il rifacimento del cappotto esterno. Alla consegna degli alloggi presenti anche il Commissario alla Ricostruzione Sen. Guido Castelli e il sindaco di Acquasanta Terme Sante Stangoni.

“Abbiamo un grande patrimonio immobiliare che, all’interno del cratere, necessita di veder completati velocemente gli interventi di manutenzione o ricostruzione” – ha aggiunto Cinelli. “L’edilizia residenziale pubblica riguarda le fasce più fragili della popolazione ma può essere anche una grande opportunità per contribuire al ripopolamento dell’entroterra se saremo in grado di mettere a disposizione alloggi a canone agevolato per le giovani coppie collaborando con la Struttura Commissariale, con i sindaci dei vari comuni e con la Regione Marche” – ha concluso il Presidente di Erap Marche.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.