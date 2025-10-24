Sono infatti in lavorazione nuove iniziative, merito della Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale, che da tempo si impegnano per rendere il proprio paese attivo sul piano culturale

COLLI DEL TRONTO – Domenica 26 ottobre alle ore 17.00 presso il Circolo Incontro, ubicato all’interno del Parco per la Pace di Colli del Tronto, si terrà la presentazione del libro di poesie Sedime, scritto da Gianni Marcantoni e pubblicato da Fara Editore nel 2024.

Sedime è una raccolta di poesie rare e prezioso come il loro titolo: il termine sedime, derivante dal tardo latino sedimen = “depositarsi”, vuole dire alla lettera “sedimento, posatura”. Fuor di metafora, dunque, è la base su cui poggia il Tutto. In che senso? Lo scopriremo nel corso dell’ evento.

Filomena Gagliardi dialogherà con l’autore.

L’evento rientra nel progetto, ormai ben consolidato, Autori A Colli che intende promuovere autori locali, ma non solo. Sono infatti in lavorazione nuove iniziative, merito della Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale, che da tempo si impegnano per rendere il proprio paese attivo sul piano culturale.

