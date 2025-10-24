ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza dirigenziale 693 del 24 ottobre 2025 l’Amministrazione comunale dispone in occasione dello svolgimento dell’incontro di calcio Ascoli Calcio – U.S. Sambenedettese che si svolgerà in data 26 ottobre 2025:
– di interdire la viabilità veicolare nelle strade di seguito indicate, dalle ore 10:00 del giorno 26 ottobre 2025 fino al termine dell’esigenza, fatta salva ogni diversa indicazione della Questura: via L. Marini direzione di marcia sud- nord e contestuale istituzione del senso unico di marcia direzione nord-sud;
– di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle strade di seguito indicate, dalle ore 10:00 del giorno 26 ottobre 2025 fino al termine dell’esigenza, fatta salva ogni diversa indicazione della Questura: Via L. Marini; Piazzale Roberto Strulli compresa tutta l’area di parcheggio perimetrale all’agglomerato di fabbricati sede del supermercato Conad;
– di confermare l’uso pubblico, nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale previsto dal vigente Codice della Strada, dell’area parcheggio “Restart” sito sul lato est della Via G. Monini in concomitanza con lo svolgimento di ogni incontro di calcio e, precisamente, dalle 3 (tre ore) antecedenti l’inizio dello stesso sino a 2 (due) ore successive al suo termine, fatta salva ogni diversa indicazione della Questura.
– di istituire il senso unico di marcia con direzione ovest-est in Via Piemonte tratto compreso tra l’intersezione con Viale Rozzi e Via G. Monini.
