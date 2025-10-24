Era stato chiuso a seguito dei gravi danni subiti durante gli eventi sismici del 2016, che avevano interessato vaste aree delle Marche e del Centro Italia

OFFIDA – Dopo quasi nove anni di chiusura, il ponte sul torrente Lava torna finalmente percorribile. Il Comune di Offida restituisce alla comunità un’infrastruttura fondamentale per la viabilità locale.

Si ricorda che il ponte era stato chiuso a seguito dei gravi danni subiti durante gli eventi sismici del 2016, che avevano interessato vaste aree delle Marche e del Centro Italia. Le lesioni alle arcate e alle pile, rilevate dai tecnici dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, avevano reso necessario vietare il transito prima ai mezzi pesanti e poi a tutto il traffico veicolare.

L’intervento di consolidamento e ripristino funzionale è stato inserito nel Programma degli interventi di ripristino della viabilità – 3° stralcio – Eventi sismici 2016, con ANAS S.p.A. come soggetto attuatore e un importo lavori di progetto pari a € 748.743,83.

«A conclusione dell’iter procedurale – aggiunge il sindaco Luigi Massa – sono state realizzate la segnaletica orizzontale e verticale e alcune sistemazioni nelle aree limitrofe. Dal 23 ottobre abbiamo riaperto al transito il ponte sul torrente Lava e la viabilità ai mezzi è stata ripristinata secondo le stesse modalità in vigore prima della chiusura”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.