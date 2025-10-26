Stadio “Del Duca” Ascoli Piceno ore 14.30

Dopo 39 anni allo stadio “Del Duca” tornano ad affrontarsi Ascoli e Sambenedettese nell’undicesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Il Picchio vola sulle ali dell’entusiasmo con 24 punti in classifica, dopo 7 vittorie e 3 pareggi, nessuna sconfitta e un bottino di 21 gol fatti e 2 subiti, ancora record europeo. I rossoblù che stanno disputando un buon campionato hanno conquistato 14 punti, con 4 successi, 2 pari e 4 sconfitte, sono 13 i gol fatti e 11 quelli subiti. Dopo la squalifica di sette giornate torna in panchina mister Tomei, conferma il classico 4-2-3-1 con gli stessi interpreti di Carpi escluso l’infortunato Pagliai. Palladini invece risponde con un 4-3-3.

Un minuto di silenzio prima dell’inizio del match in memoria dei tifosi Luca Bernabei, Mattia Martoni e Marco Varani. I giocatori dell’Ascoli scendono in campo con il lutto al braccio.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Nicoletti (6′ Cozzoli); Milanese (77′ Ndoj), Damiani (57′ Corradini); Silipo (77′ Palazzino), Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori (77’Chakir). A disposizione: Barosi, Brzan, Menna, Cozzoli, , Bando, Oviszach, Corazza. Allenatore: Tomei

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Orsini; Zini (90′ Zoboletti), Pezzola, Dalmazzi, Tosi; Candellori, Alfieri (83′ Marranzino), M. Tourè; Konatè, Eusepi (77′ Sbaffo), N. Tourè (90′ Battista). A disposizione: Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Vesprini, Tataranni, Napolitano, Chiatante, Martins, Iaiunese, Scafetta. Allenatore: Palladini

ARBITRO : Dario Di Francesco di Ostia Lido. Assistenti sono Vittorio Consonni della sezione di Trevgilio e Daniel Caldirola della sezione di Milano e dal quarto ufficiale Cristiano Ursini di Pescara. Operatore FVS Pio Carlo Cataneo di Foggia.

NOTE: Ammoniti Candellori, (S), Milanese (A), Rizzo (A), Pezzola (S), Tourè (S), Zini (S.). Espulsi: 52’ Tourè (S), il vice allenatore Mancinelli (S). Spettatori 10.177 (7.150 abbonati) per un incasso di 70.630,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 6’ pt

RETI: 40′ Milanese (A.)

Live

Primo tempo

0′ – Ascoli subito all’attacco

3′ Toruè si rende pericoloso chiude bene Nicoletti in area

4′ Nicoletti rimane a terra e viene soccorso chiede il cambio si scalda Cozzoli

6′ Sostituito Nicoletti infortunato, dentro Cozzoli

9′ brutto fallo di Alfieri su Milanese a centrocampo, punizione per il Picchio

10′ Silipo imbeccato da Rizzo Pinna si avvia in area dopo una serie di finte viene fermato, poi però l’arbitro ferma tutto per offside

13′ i rossoblù entrano ancora duramente su Damiani, l’arbitro richiama Tourè

16′ ancora un brutto fallo di Candellori su Damiani, ammonito il rossoblù

18′ occasione SAMB, Rizzo Sbaglia al limite dell’area uno stop, ne approfitta Tourè che si invola verso il limite e tira, calcia piano e para Vitale

19′ scontro a centrocampo tra Milanese e Tourè, ammonito il bianconero, si fa male il rossoblù entrano i soccorsi. Si gioca la card la Samb, l’arbitro non cambia opinione e conferma l’ammonizione

30′ PALO DI RIZZO PINNA, D’Uffizi serve perfettamente il compagno in area, il suo diagonale rasoterra ad incrociare dalla sinistra colpisce il palo opposto

34′ ammonito Rizzo, fallo al limite destro dell’area di rigore, punizione per la Samb. Batte Pezzolla, lungo cross sul secondo palo per la testa di Eusepi che rimette in mezzo, spazza Curado

40′ GOL ASCOLI, INFILA CON UNO SPLEDIDO PALLONETTO IN RETE TOMMASO MILANESE , azione tutta di prima del Picchio con l’assist filtrante di D’Uffizi dopo un tocco di tacco di Gori

44’AMMONITO PEZZOLLA dopo la revisione al FVS

45′ ammonito Moussa Tourè

45′ 6 minuti di recupero

47′ Tosi atterra Silipo sulla trequarti, l’arbitro fischia, ma non ammonisce il rossoblù

51′ termina la prima frazione

SECONDO TEMPO

45′ inizia la ripresa battoni i bianconeri

48′ Pezzolla cerca di fare innervosire D’Uffizi che non cade nella trappola, punizione intanto per la Samb a centrocampo che si conclude in un nulla di fatto

51′ ennesimo fallo degli ospiti a centrocampo, Gori chiede l’ammonizione, l’arbitro assegna solo la punizione

51′ DOPPIO MIRACOLO DI VITALE, Nouhan Tourè che a tu per tu con il portiere prima si fa respingere un tiro ravvicinato e sulla ribatutta ci riprova, ma Vitale respinge in tuffo con i piedi

52′ sulla ripartenza fermato in corsa D’Uffizi, doppia ammonizione per Moussa Tourè che viene espulso

65′ OCCASIONE SAMB, Konate pescato bene in area stoppa e serve l’accorrente Tourè, tiro del 23 murato da Curado, palla in corner

68′ OCCASIONE ASCOLI, tiro di SIlipo dal limite che resiste ad una carica, Orsini devia e la palla schizza sulla traversa, sulla ribatutta non è abile D’Uffizi a tirare in porta

72′ OCCASIONE SAMB, Konate stoppa e tira cadendo in area, Vitale si allunga e respinge il rasoterra indirizzato sul palo alla sua destra

78′ Triplo cambio Ascoli: dentro Ndoj, Palazzino e CHakir, fuori Gori, Milanese e Silipo. Nella Samb dentro l’ex Ascoli Sbaffo per Eusepi

90′ doppio cambio Samb: entrano Battista e Zoboletti, fuori Nouhan Tourè e Zini

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.