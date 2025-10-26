ASCOLI PICENO – L’autore del gol della vittoria Tommaso Milanese: “L’azione del gol penso si sia visto che è stata un’azione costruita con tutte giocate di prima, un gran gol e merito di tutta la squadra poi sono stato bravo a finalizzare. Primo tempo abbiamo fatto molto bene invece dopo l’espulsione ha ragione il mister ci siamo rilassati, ma non perché ci sentivamo più forti. Siamo stati bravi a non prendere gol, anche noi abbiamo avuto occasioni. Sicuramente è un’emozione incredibile essere l’uomo derby, sapevamo quanto ci tenessero i tifosi, un tifo così l’ho visto pochissime volte, ho voluto subito dedicare il gol alla mia ragazza. Abbiamo lasciato l’ansia nello spogliatoio. Stiamo facendo bene dobbiamo continuare così e dobbiamo migliorare, il campionato è lungo, ma siamo secondi e dobbiamo lavorare”.

