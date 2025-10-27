Finanziato a fine 2023 e realizzato con il contributo del “Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2022 Misura 16.5 (ID progetto 64234), ha permesso di attivare alcune misure

ACQUASANTA TERME – Si terrà martedì 28 ottobre, alle ore 17:30, presso l’aula polifunzionale di Acquasanta Terme, in via P. Buonamici, l’incontro conclusivo, aperto a tutti, del progetto Accordo agroambientale “Acquasanta Terme”.

L’accordo agroambientale “Acquasanta Terme”, finanziato a fine 2023 e realizzato con il contributo del “Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2022 Misura 16.5 (ID progetto 64234), ha permesso di attivare alcune misure attraverso le quali sono stati effettuati degli interventi di ripristino e recupero.

L’evento, organizzato dal Comune di Acquasanta Terme, capofila dell’accordo d’area che ha coinvolto diverse comunanze agrarie e molte imprese agricole, si concluderà attorno alle ore 20,00.

Interverranno all’incontro Sante Stangoni, sindaco di Acquasanta Terme, Stefano Troli, assessore di Acquasanta Terme, Mauro Tiberi, Regione Marche, Emiliano Pompei, progettista interventi, Tommaso Ciriaci, facilitatore AAA Acquasanta Terme e Nicola Lucci, tecnico esperto monitoraggio.

