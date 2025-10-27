ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale in Via B. Cairoli-Via P. Marucci per evento “International Street Food” dal 30 ottobre al 2 novembre in Piazza Ventidio Basso
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 699 del 27 ottobre 2025 l’Amministrazione comunale dispone dalle ore 07:00 del 30 Ottobre 2025 alle ore 13:00 del 3 Novembre 2025 divieto di sosta con rimozione coatta:
- Via B. Cairoli dal civ. 2 al civ. 8 (lato opposto) compreso il tratto adiacente all’ingresso della Piazza Ventidio Basso con contestuale revoca offerta di sosta a pagamento;
- Via P. Marucci dal civ. 6 al civ. 10 (lato opposto) con contestuale revoca offerta di sosta a pagamento;
