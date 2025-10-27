VENAROTTA – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Venarotta sito in Via Euste Nardi 65 da mercoledì 29 ottobre sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Venarotta la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Ascoli, in Via Fabio Filzi 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.35 e il sabato fino le 12.35. Si ricorda che nella sede è a disposizione anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.