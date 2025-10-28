ASCOLI PICENO – Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre 2025, Ascoli Piceno si prepara a diventare la capitale italiana dello Street Food

L’evento, realizzato con il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, trasformerà Piazza Ventidio Basso in un vero e proprio

villaggio del gusto, un crocevia di profumi, sapori e culture gastronomiche provenienti da tutto il mondo.

Un’esperienza unica, all’insegna della convivialità, del viaggio e della scoperta, capace di coinvolgere visitatori di ogni età.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per giovedì 30 ottobre alle ore 18, con apertura fino a mezzanotte; il festival proseguirà poi venerdì 31 ottobre, sabato 1° e domenica 2 novembre, con orario continuato dalle 12 alle 24, offrendo un percorso gastronomico ininterrotto tra colori, musica e allegria.

La firma del “Re dello Street Food”: Alfredo Orofino

L’International Street Food è ideato da Alfredo Orofino, Presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, e giunge

nel 2025 alla sua nona edizione. La manifestazione rappresenta non solo una grande festa del gusto, ma anche una vetrina per

l’artigianato culinario e una leva di promozione culturale, turistica ed economica per le città che la ospitano.

Un viaggio tra i sapori del mondo

Ad Ascoli Piceno, decine di food truck e stand gastronomici proporranno un irresistibile viaggio tra i sapori dei cinque continenti: dal

profumato kurtos ungherese alle tradizionali olive ascolane fatte a mano, passando per la cucina calabrese, messicana, argentina,

brasiliana e romana, fino alla paella spagnola, agli arrosticini abruzzesi e al celebre caciocavallo impiccato.

Non mancherà una ricca selezione di birre artigianali, italiane e internazionali, per accompagnare ogni piatto e completare un’esperienza sensoriale all’insegna della qualità e dell’autenticità.

