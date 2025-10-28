ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale in occasione del giuramento solenne 235° RAV Piceno in programma per il 30 ottobre 2025 (prove) e 31 ottobre 2025 (giuramento) – Richiedente: 235° RAV Piceno
Con l’Ordinanza dirigenziale 700 del 27 ottobre 2025 l’Amministrazione comunale dispone:
28 ottobre dalle 14:00 alle 24:00 e 1 novembre 2025 fino ore 10:00 ( limitatamente a Piazza del Popolo):
- la sospensione delle corse delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo;
29 ottobre 2025 – Piazza Simonetti
- Piazza Simonetti lato nord-est ( revoca di nr. 03 stalli di sosta riservati ai residenti in corrispondenza dell’ex edicola) al fine di consentire il posizionamento di ledwall ( tra l’ex edicola e il ledwall dovrà essere garantito uno spazio di almeno mt. 1.5 vista la presenza dietro l’ex edicola di un isola wc).
30 ottobre 2025 – prove Giuramento Solenne 235° RAV Piceno
- Piazza del Popolo, Via del Trivio e Corso G. Mazzini il divieto , di svolgere lavorazioni nei cantieri di Piazza del Popolo , Via del Trivio e Corso G. Mazzini con l’obbligo di rimuovere tutte le aree di cantiere autorizzate per la società Saitec Company srl , Felici srl, Turla Costruzioni srl ;
- Lungo Castellano Sisto V ( dalle ore 11:00 alle ore 12:15 circa) interdizione alla viabilità veicolare fatto salvo i pullman che trasportano I cadetti ;
- Lungo Castellano Sisto V ( dalle ore 09:00 alle ore 12:15) divieto di sosta con rimozione coatta in corrispondenza delle aree di cantiere;
- la sospensione delle corse delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo interferenti con l’evento ( dalle ore 06:00 alle ore 14:00)
31 ottobre 2025 – Giuramento Solenne 235° RAV Piceno – dalle 05:00 alle 15:00
- Piazza Roma tutti i lati e Via XX Settembre – divieto di sosta con rimozione coatta con conseguente riserva di sosta agli autorizzati;
- Corso Trento e Trieste ( tratto da Via XX Settembre a Via Giudea), Piazza Simonetti ( esclusi stalli Prefettura ) divieto di sosta con rimozione coatta;
- Via Ceci – divieto di sosta con rimozione cotta;
- obbligo di svolta verso Via Niccolò IV all’intersezione con Via B. Cairoli con contestuale divieto di proseguire su via Ceci (escluso residenti/autorizzati);
- Corso Trento e Trieste civ. 10 ( BNL) divieto di sosta con rimozione coatta su un tratto di mt. 10, al fine di consentire il posizionamento dell’ambulanza;
- Piazza Roma, Via XX Settembre, Corso Trento e Trieste ( tratto da Via XX Settembre a Via Giudea), P.zza Simonetti interdizione alla circolazione di tutti i veicoli compresi con contestuale obbligo di svolta a destra su via Pretoriana, per tutti i veicoli provenienti da Via Dino Angelini all’intersezione con Piazza Roma ;
- Lungo Castellano ( dalle ore 11:00 alle ore 12:15 circa) interdizione alla viabilità veicolare fatto salvo i pullman che trasportano I cadetti ;
- Lungo Castellano Sisto V ( dalle ore 09:00 alle ore 12:15) divieto di sosta con rimozione coatta in corrispondenza delle aree di cantiere;
- la sospensione delle corse delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo interferenti con l’evento;
- sospensione di tutte le autorizzazioni a qualsiasi titolo rilasciate per l’accesso alle aree interessate all’evento con transito consentito ai soli veicoli impiegati nell’allestimento e disallestimento delle strutture;
- Piazza del Popolo, Via del Trivio e Corso G. Mazzini il divieto, di svolgere lavorazioni nei cantieri di Piazza del Popolo , Via del Trivio e Corso G. Mazzini con l’obbligo di rimuovere tutte le aree di cantiere autorizzate per la società Saitec Company srl , Felici srl, Turla Costruzioni srl ;
- Lungo Castellano ( dalle ore 11:00 alle ore 12:15 circa) interdizione alla viabilità veicolare fatto salvo i pullman che trasportano I cadetti;
