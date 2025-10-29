ASCOLI PICENO – Il Giudice Sportivo, con riferimento alla partita di campionato Ascoli-Sambenedettese, disputata domenica scorsa 26 ottobre 2025 valida per l’11 giornata di Serie C Girone B, ha comminato un’ammenda di € 1.500,00 al Club bianconero “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze”; e inoltre “per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di tre minuti circa, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo nonostante i richiami da parte dell’Arbitro”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.