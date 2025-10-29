ASCOLI PICENO – Il Ravenna FC 1913 comunica che dalle ore 15 di domani, giovedì 30 ottobre, saranno in vendita i biglietti per assistere a RAVENNA-ASCOLI, partita valida per la 12^ giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi, in programma domenica 2 novembre, alle 17:30, al “Bruno Benelli” di Ravenna.

A seguito delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i residenti in provincia di Ascoli Piceno potranno acquistare il biglietto esclusivamente nel settore Ospiti e solo se in possesso della fidelity card. Il prezzo intero del biglietto, acquistabile sul circuito Vivaticket, è di 10,00 € (Ridotto Donna e Over 65 8,00 €, Ridotto 14-23 anni 5,00 €, Ridotto Under 14 2,00 €).