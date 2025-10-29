La vincente affronterà in casa l’Union Brescia negli ottavi di finale. Il match sarà visibile su Sky Sport e in streaming su Sky Go.

ASCOLI PICENO – Torna la Coppa Italia di Serie C. Tra martedì 28 e giovedì 30 ottobre si giocano le partite del Secondo Turno.. Le partite sono a eliminazione diretta, tabellone già definito, e in caso di parità al 90′ ci saranno i calci di rigore. La vincitrice del trofeo avrà accesso ai playoff dalla fase nazionale.

Sarà Mattia Drigo della sezione di Portogruaro a dirigere SAMBENEDETTESE-ASCOLI, partita valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, in programma oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 15, al ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto. Gli Assistenti sono Matteo Gentile della sezione di Isernia e Marco Sicurello di quella di Seregno. Quarto Ufficiale Marco Di Loreto di Terni.

Seconda sfida in pochi giorni tra i bianconeri e i rossoblù, la gara è ad eliminazione diretta, in caso di parità non si disputeranno i supplementari e si procederà subito con i calci di rigore. La vincente affronterà in casa l’Union Brescia negli ottavi di finale. Il match sarà visibile su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.

Hanno passato il turno dopo le sfide di ieri: Crotone, Arzignano, Union Brescia e Ternana Il turno proseguirà poi tra oggi e giovedì, completando il quadro delle qualificate agli ottavi.

Questo il programma completo del Secondo Turno della Coppa Italia di Serie C:

martedì 28 ottobre

Crotone-Foggia 1-0

Forlì-Arzignano 0-1

Carpi-Union Brescia 0-1

Ternana-Campobasso 1-0

mercoledì 29 ottobre

Sambenedettese-Ascoli (ore 15:00-Sky Sport 202 e 251 – Now)

Renate-Juve NG (15:00)

Atalanta U23-Alcione Milano (15:00)

Ravenna-Rimini (18:30)

Arezzo-Torres (18:30)

Sorrento-Trapani (18:30)

Cerignola-Casarano (20:30)

Monopoli-Potenza (20:30)

Giugliano-Benevento (20:30)

Vicenza-Pro Vercelli (20:30)

Giovedì 30 ottobre

Ospitaletto F-Inter U23 (ore 20:30)

Latina-Perugia (20:30)

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.