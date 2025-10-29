SAMBENEDETTESE-ASCOLI,

Stadio “Riviera delle Palme” ore 15, San Benedetto del Tronto.

Secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C

Il match è visibile su Sky Sport e in streaming su Sky Go.

L’Ascoli aveva vinto nel primo turno 3-2 contro il Pineto in trasferta mentre la Sambenedettese aveva battuto 2-0 la Vis Pesaro. Seconda sfida in pochi giorni tra i bianconeri e i rossoblù, la gara è ad eliminazione diretta, in caso di parità non si disputeranno i supplementari e si procederà subito con i calci di rigore. La vincente affronterà in casa l’Union Brescia negli ottavi di finale.

Arbitro: Mattia Drigo della sezione di Portogruaro a dirigere. Assistenti: Matteo Gentile della sezione di Isernia e Marco Sicurello di quella di Seregno. Quarto Ufficiale: Marco Di Loreto di Terni.

FORMAZIONI UFFICIALI

