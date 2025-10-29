ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Ordinanza dirigenziale n. 701 del 28/10/2025 – Regolamentazione della circolazione veicolare e soste per il montaggio gru in via dei Soderini. Richiedente: Falone costruzioni 

Con l’Ordinanza dirigenziale 701 del 28 ottobre 2025 l’Amministrazione comunale adotta dal 3 al 5 novembre i seguenti provvedimenti di regolamentazione della viabilità per l’esecuzione dei lavori di montaggio gru in via dei Soderini.
Per la fase di trasporto della gru:

  • di istituire dalle ore 22:30 del 03/11/2025 alle 06:00 del 04/11/2025, il divieto di sosta con obbligo di rimozione h24 in P.zza Roma (lato ovest), via del Trivio, via  B. Cairoli (compreso il tratto di fronte ai civv.2,4,6,8) p.zza Ventidio Basso ( lato nord – dal civ.7 fino allo scivolo di raccordo per i pedoni);
  • interdizione temporanea alla circolazione veicolare dalle ore 23:00 in piazza V. Basso, in via Cairoli, via del Trivio e via dei Tamburrini, per il tempo strettamente necessario al transito scaglionato e posizionamento dei quattro  autoarticolati in p.zza Ventidio Basso, mediante l’impiego di movieri presso tutte le intersezioni interessate dal transito veicolare;

Autorizza

  • i mezzi impiegati per il trasporto in oggetto a percorrere le vie e le piazze della Z.T.L. e l’A.P.U., in ambo i sensi di marcia,  in particolare p.zza Roma, via del Trivio, Via Cairoli e piazza Ventidio Basso, sempre previa interruzione del transito veicolare ad opera di movieri posizionati lungo tutto il tratto di strada da percorrere;
  • l’occupazione di suolo pubblico per lo stoccaggio della gru a piazza Ventidio Basso, dalle ore 23:00 del 03/11/2025 alle  ore 16:30 del 05/11/2025, per un ingombro di mq.450,00 (15,00×30,00);

Per la fase di montaggio gru nei giorni 4 e 5  novembre pv  dalle ore 08:30 alle 16:30, l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale in via dei Soderini:

  1. l’interdizione della circolazione veicolare in Via dei Soderini per il tratto compreso dall’intersezione con Via delle Torri e fino al civ.13 con contestuale divieto di sosta con rimozione coatta, in ambo lati;
  2. di garantire il transito pedonale in sicurezza, lasciando uno spazio utile non inferiore a mt.1,20;

Per la fase di montaggio gru nei giorni 4 e 5  novembre pv  dalle ore 08:30 alle 16:30, l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale in via delle Donne:

  1. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

Autorizza in via delle Donne e via dei Soderini

  • il transito nel doppio senso di marcia dei mezzi impiegati per il montaggio della gru negli orari prestabiliti;

Autorizza in via delle Torri

  • il transito in senso contrario di marcia per i veicoli in sosta sul tratto che va dall’intersezione con via Clementi a quella con via dei Soderini durante gli orari prestabiliti per il montaggio gru;
  • in deroga all’ O. D. n. 220  del 19/04/2023 e O.D.  n. 775 del 06/12/2024 il rilascio del nulla-osta per l’acquisizione della necessaria autorizzazione per accedere in Z.T.L. e APU con gli automezzi della ditta o a servizio della stessa.

