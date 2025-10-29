ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Ordinanza dirigenziale n. 701 del 28/10/2025 – Regolamentazione della circolazione veicolare e soste per il montaggio gru in via dei Soderini. Richiedente: Falone costruzioni
Con l’Ordinanza dirigenziale 701 del 28 ottobre 2025 l’Amministrazione comunale adotta dal 3 al 5 novembre i seguenti provvedimenti di regolamentazione della viabilità per l’esecuzione dei lavori di montaggio gru in via dei Soderini.
Per la fase di trasporto della gru:
- di istituire dalle ore 22:30 del 03/11/2025 alle 06:00 del 04/11/2025, il divieto di sosta con obbligo di rimozione h24 in P.zza Roma (lato ovest), via del Trivio, via B. Cairoli (compreso il tratto di fronte ai civv.2,4,6,8) p.zza Ventidio Basso ( lato nord – dal civ.7 fino allo scivolo di raccordo per i pedoni);
- interdizione temporanea alla circolazione veicolare dalle ore 23:00 in piazza V. Basso, in via Cairoli, via del Trivio e via dei Tamburrini, per il tempo strettamente necessario al transito scaglionato e posizionamento dei quattro autoarticolati in p.zza Ventidio Basso, mediante l’impiego di movieri presso tutte le intersezioni interessate dal transito veicolare;
Autorizza
- i mezzi impiegati per il trasporto in oggetto a percorrere le vie e le piazze della Z.T.L. e l’A.P.U., in ambo i sensi di marcia, in particolare p.zza Roma, via del Trivio, Via Cairoli e piazza Ventidio Basso, sempre previa interruzione del transito veicolare ad opera di movieri posizionati lungo tutto il tratto di strada da percorrere;
- l’occupazione di suolo pubblico per lo stoccaggio della gru a piazza Ventidio Basso, dalle ore 23:00 del 03/11/2025 alle ore 16:30 del 05/11/2025, per un ingombro di mq.450,00 (15,00×30,00);
Per la fase di montaggio gru nei giorni 4 e 5 novembre pv dalle ore 08:30 alle 16:30, l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale in via dei Soderini:
- l’interdizione della circolazione veicolare in Via dei Soderini per il tratto compreso dall’intersezione con Via delle Torri e fino al civ.13 con contestuale divieto di sosta con rimozione coatta, in ambo lati;
- di garantire il transito pedonale in sicurezza, lasciando uno spazio utile non inferiore a mt.1,20;
Per la fase di montaggio gru nei giorni 4 e 5 novembre pv dalle ore 08:30 alle 16:30, l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale in via delle Donne:
- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
Autorizza in via delle Donne e via dei Soderini
- il transito nel doppio senso di marcia dei mezzi impiegati per il montaggio della gru negli orari prestabiliti;
Autorizza in via delle Torri
- il transito in senso contrario di marcia per i veicoli in sosta sul tratto che va dall’intersezione con via Clementi a quella con via dei Soderini durante gli orari prestabiliti per il montaggio gru;
- in deroga all’ O. D. n. 220 del 19/04/2023 e O.D. n. 775 del 06/12/2024 il rilascio del nulla-osta per l’acquisizione della necessaria autorizzazione per accedere in Z.T.L. e APU con gli automezzi della ditta o a servizio della stessa.
