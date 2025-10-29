ASCOLI PICENO – L’Amministrazione comunale promuove una serie di iniziative, da svolgere durante l’anno scolastico, a scopo didattico e formativo: per realizzarle, ha emanato un avviso pubblico mediante il quale raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di soggetti, pubblici o privati, che vogliano collaborare mettendo a disposizione strutture, organizzazione e personale. “In questo modo – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – vogliamo creare un vero e proprio patto educativo di comunità, che metta insieme tutti gli attori responsabili della formazione e della crescita delle nuove generazioni. Le iniziative infatti si concentreranno su temi come i diritti fondamentali indicati nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e su attività finalizzate a contrastare il disagio e l’abbandono scolastico, a favorire l’integrazione e la socializzazione, ad attuare forme efficaci di orientamento, a sostenere la motivazione allo studio”. Il programma vuole essere uno strumento per affiancare la scuola nel compito di organizzare attività educative e didattiche al fine di trasformare conoscenze e abilità in competenze personali. In linea di massima le iniziative che verranno proposte dovranno essere autofinanziate, ma è prevista la possibilità di attribuire un contributo a copertura parziale delle spese sostenute fino a un massimo di 2.000 euro, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate. “Come amministratori – ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione, Donatella Ferretti – sentiamo la responsabilità di contribuire all’educazione dei giovani, in particolare su argomenti di grande attualità e che hanno un legame profondo con la vita sociale e di comunità. Creare una grande comunità educante con il coinvolgimento di diversi attori, come famiglie, enti e associazioni, permette di valorizzare le realtà del territorio e di collaborare con la comunità scolastica nella formazione dei nostri ragazzi e ragazze”.
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo