ASCOLI PICENO – Il clamore mediatico che sempre più si è sviluppato intorno alle vicende giudiziarie sta trasformando il processo in una sorta di puro intrattenimento, in uno spettacolo che viene usualmente descritto come il “circo mediatico-giudiziario”.

Tale fenomeno rischia di compromettere l’imperativo costituzionale per cui la giustizia è amministrata in nome del popolo, come recita l’art. 101, comma 1 della Costituzione, garanzia messa a repentaglio dalle celebrazioni dei processi nelle aule mediatiche, dove la giustizia viene consegnata al tribunale della pubblica opinione, così sostituendo il popolo al giudice che in suo nome è tenuto ad amministrarla.

Un’occasione propizia per dibattere intorno a questi temi è rappresentata dal convegno “Giustizia mediatica. Da giustizia in nome del popolo a giustizia del popolo”, organizzato dall’Associazione Forense Picena, che si terrà il prossimo 31 ottobre, alle ore 15, nella Sala dei Savi del Palazzo dei Capitani del Popolo di Ascoli Piceno.

All’incontro interverranno il Prof. Avv. Vittorio Manes, Professore ordinario di diritto penale presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e direttore della rivista Diritto di Difesa, l’avv. Francesco Petrelli, Presidente nazionale dell’Unione Camere Penali Italiane, il dott. Alessandro Barbano, già Direttore de Il Mattino e de Il Messaggero, ora Direttore editoriale de l’Altravoce il Quotidiano.

Ai lavori del consesso, che saranno introdotti dall’avv. Rossana Ulissi, Segretaria dell’Associazione Forense Picena, e saranno moderati dall’avv. Silvio Venieri, parteciperà anche il Dott. Franco Elisei, Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, che ha accreditato l’evento ai fini della formazione professionale dei giornalisti, così come il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno a favore dei propri iscritti.

