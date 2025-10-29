SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Prima sconfitta stagionale del Picchio seppur in Coppa Italia, del solito undici titolare nessuno è sceso in campo dal primo minuto.

Mister Agostinone:”Una partita regalata? Il primo gol potrebbe essere fuorigioco, devo rivederlo. Nel primo tempo hanno sfruttato loro delle situazioni nel secondo abbiamo dominato. Chi ha giocato ha fatto bene ci prepariamo per domenica che è un’altra grande sfida”.

Turn over? Tutti hanno fatto una grande partita negli episodi potevamo essere più bravi ci teniamo la prestazione. l’Ascoli deve puntare a migliorare giorno dopo giorno. Siamo una squadra nuova che si sta amalgamando. La gara è stata molto dispendiosa loro giocavano molto sulle transizioni. Loro hanno un’idea di calcio differente dalla nostra. Corazza? È un grande giocatore ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti è importante per noi”.

Sugli infortunati? Stanno facendo delle valutazioni e vediamo per Ravenna noi ci confrontiamo con lo staff.

Sono tornato qui dopo tre anni in un’altra veste da allenatore e sono stato molto lucido sono uno professionista e adesso devo fare il massimo per l’Ascoli.

Rizzo, autore del gol del Picchio:”Primo tempo potevamo fare meglio nel secondo tempo buona la reazione e pensiamo subito alla prossima gara. Sinceramente in Coppa Italia o campionato è uguale abbiamo sbagliato, è andata così. Domani vediamo la partita e analizziamo. Mi sento bene fisicamente e do sempre il massimo non sta a me decidere. Prossima sfida a Ravenna penso che come tutti gli avversari dobbiamo dare il massimo, è una sfida ai vertici, sto ancora arrabbiato per oggi, ma dobbiamo guardare avanti”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.