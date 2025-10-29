SAN BENEDDTTO DEL TRONTO- Il presidente della Sambenedettese Massi:”La gente ha riempito lo stadio e nel primo tempo li abbiamo dominati, non potevamo dare una delusione a questa gente. Noi abbiamo passato il testimone ai ragazzi che non avevano mai visto un derby. Ora stiamo uno a uno e poi ci rivediamo il 4 marzo. Bravo il mister e i ragazzi, bravi tutti, ma già domenica avevamo visto che la squadra stava crescendo. La Vittoria la dedico a mio padre che mi dispiace non abbia potuto vedere questo spettacolo”.

“Ringrazio il presidente Passeri per come ci ha accolto ad Ascoli dove si sente aria di professionismo”.

