ASCOLI PICENO – Ascoli si candida alla nona edizione del premio Urban Award, il riconoscimento rivolto ai Comuni che nasce dall’esigenza di innescare una gara virtuosa tra città sui progetti di mobilità sostenibile che possano concretamente portare i cittadini a preferire altri mezzi di trasporto rispetto all’automobile.

La giunta ha quindi dato il via libera alla candidatura, basata sull’incentivazione dell’uso della bicicletta nel tragitto casa-scuola e casa-lavoro, oltre che su azioni per stimolare l’intermodalità degli spostamenti.

“La mobilità sostenibile – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – è uno dei cardini della nostra strategia ‘green’. Vogliamo alzare sempre più il livello di qualità della vita in città e crediamo che una politica incentrata sulla promozione del trasporto a basso impatto sia essenziale per raggiungere questo risultato”.

L’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, ha aggiunto: “Questa candidatura si inserisce in un solco tracciato già da tempo da questa Amministrazione, che sta investendo con decisione sulla mobilità sostenibile. Vogliamo rendere la bici un mezzo di trasporto quotidiano e infatti le azioni che proponiamo per Urban Award 2025 si rivolgono a studenti, lavoratori e pendolari”.

Sono infatti tre gli assi su cui si è concentrata l’Amministrazione: per favorire il “bike to school”, la fornitura di rastrelliere per la sosta delle bici agli istituti superiori cittadini; per il “bike to work”, l’erogazione di buoni colazione ai ciclisti in transito lungo la zona industriale nel corso della Settimana europea della mobilità sostenibile, a cura dei volontari Fiab; infine, per l’intermodalità degli spostamenti, l’installazione di tre ciclostazioni in prossimità delle stazioni ferroviarie di Castel di Lama-Offida, Marino del Tronto e Maltignano. Ultimo aspetto, la promozione di azioni per disincentivare l’uso dell’auto privata attraverso la programmazione del servizio di sharing mobility (servizio di trasporto pubblico locale a chiamata) nella zona industriale, finanziato dalla Regione Marche e organizzato da Start spa.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.