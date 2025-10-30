ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 704 del 28 ottobre 2025 l’Amministrazione comunale dispone per il giorno 4 novembre p.v. di istituire:
- dalle 7,30 alle 17,00 il divieto di sosta rimozione coatta in Piazza Roma sui lati nord, est ed ovest;
- la revoca dalle ore 7,30 alle ore 12,00 dell’offerta di sosta sul lato sud di Piazza Roma (corsia di scorrimento tratto da Via Pretoriana – Rua della Seta), e contestualmente il divieto di sosta rimozione coatta;
- dalle ore 9,00 e fino al termine della cerimonia l’interdizione temporanea della viabilità veicolare per tutti gli utenti nel tratto Piazza Roma – Via XX Settembre – C.so Trento e Trieste.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 703 del28 ottobre 2025 l’Amministrazione comunale dispone di istituire nei giorni ed orari di seguito specificati i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale:
sabato 1° novembre dalle ore 08,00 alle ore 18,00;domenica 2° novembre dalle ore 08,00alle ore 18,00;
in Via S.Serafino da Montegranaro – tratto Via G. Verdi – Civico Cimitero – il divieto di circolazione per tutti i veicoli, ad eccezione dei Taxi e dei bus del Servizio Urbano(START) e il divieto di sosta rimozione coatta;
il divieto di circolazione con esclusione dei mezzi START e dei Taxi in Via G.Verdi per il tratto compreso fra la Via S.Serafino da M. e Via G.Pergolesi;
il divieto di circolazione veicolare sulla corsia di accesso in direzione Via A.Vivaldi posta allo svincolo semaforizzato di Via Bengasi;
il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato ovest del piazzale nella zona antistante l’ingresso pedonale ai nuovi lotti;
il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato nord del piazzale antistante gli ingressi della parte vecchia del Cimitero;
il doppio senso di circolazione in Via G.Tebaldini onde permettere il transito da e per il parcheggio antistante l’ingresso della parte nuova del Civico Cimitero, limitatamente alla disponibilità di posti liberi;
la revoca della corsia preferenziale bus realizzata in Via G.Tebaldini nonché il divieto di circolazione a tutti i veicoli sulla bretella di collegamento tra la medesima via e la Via S.Serafino da Montegranaro;
il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato nord del piazzale antistante gli ingressi della parte vecchia del Cimitero , provvedimento che comprenderà anche le esigenze legate allo svolgimento della Cerimonia di Commemorazione dei Caduti in Guerra che si terrà alle ore 10:30;
domenica 2° novembre dalle ore 08,30alle ore 13,00;
il divieto di sosta con rimozione coatta parcheggio lato est ingresso parte vecchia del cimitero al fine di riservare parcheggi alle Autorità e Associazioni Combattentistiche e d’Arma per la Commemorazione dei Caduti di Guerra;
