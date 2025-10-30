ASCOLI PICENO – Si avvisa la cittadinanza di Ascoli che, a norma del Regolamento Europeo 2019/1157 e in base alla Circolare del Min. Int. n. 76/2025, le carte di identità cartacee già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026.

Le carte cesseranno di essere valide alla predetta data, anche se sul documento è riportata una scadenza successiva e non saranno più valide come documento di identità sia a fini dell’espatrio, che nel territorio nazionale.

Si invitano i cittadini ancora in possesso di documento cartaceo, a programmare sin d’ora la sostituzione dello stesso con la carta di identità elettronica per ottenere in tempo utile la nuova CIE, anteriormente alla data del 3 agosto 2026.

Si ricorda che la carta d’identità elettronica viene consegnata entro 6 giorni lavorativi dalla data di emissione (da tenere in considerazione se si programma un viaggio all’estero).

Per il rilascio della Carta identità elettronica (CIE) occorre presentarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Ascoli, in Piazza Roberto Strulli. Lo Sportello al Pubblico è aperto dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.00 e, in aggiunta, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00.

Tutte le informazioni sono disponibili al link

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13777

