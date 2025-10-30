ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Si avvisa che in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, il Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con la ditta G. Paoli Elettroimpianti s.r.l. e la Croce Verde, attiverà il servizio di trasporto per persone anziane e diversamente abili all’interno del Civico Cimitero di Borgo Solestà. Il servizio – completamente gratuito – verrà garantito nei giorni 31 ottobre 1 e 2 novembre incluso, dalle ore 09.30 alle ore 16.30 e sarà realizzato mediante l’utilizzo di automezzi ad alimentazione elettrica. Al di fuori dei predetti orari, entro la fascia oraria di apertura del cimitero, da giovedì 30 ottobre fino a domenica 2 novembre è altresì disponibile il servizio di navetta.

Sospensione lavori nei cimiteri cittadini nel periodo della Commemorazione dei defunti

Fino a domenica 2 novembre nel civico cimitero di Borgo Solestà nonché in tutti i cimiteri rurali comunali è stata disposta la sospensione, tutti i lavori di costruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso presso sepolture private di ogni tipo nonché ogni altro qualsivoglia lavoro o intervento edilizio nei siti predetti. Per ragioni di sicurezza nel medesimo periodo è vietata la circolazione di veicoli privati all’interno di tutti i cimiteri, fatti salvi gli accessi già antecedentemente autorizzati che, comunque, potranno essere interdetti per esigenze di sicurezza dalla Polizia Municipale qualora ritenuto opportuno in base all’afflusso di visitatori.