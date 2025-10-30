Provvedimenti e dettagli utili ai cittadini e a coloro che transiteranno nelle aree interessate

ASCOLI PICENO – Di seguito tre note stampa dal Comune di Ascoli Piceno.

Regolamentazione della circolazione veicolare in Viale delle Rimembranze e vie limitrofe per il montaggio di una gru edile.

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 712 del 30 ottobre 2025 l’Amministrazione comunale dispone dalle ore 21:00 del 04/11/2025 alle ore 01:00 del 05/11/2025 l’adozione, in Viale delle Rimembranze e vie limitrofe, dei seguenti provvedimenti:

interdizione alla circolazione veicolare e pedonale ,con l’obbligo di garantire l’accesso e l’uscita ai veicoli dei residenti qualora ce ne fosse la necessità.

Via Dino Angelini

obbligo di proseguire diritto per tutte le percorrenze all’intersezione con Via Pretoriana fatta eccezione per i residenti/dimoranti con veicoli inferiori a 3,5 quintali;

Via Pretoriana

obbligo di proseguire diritto all’intersezione con Via della Rimembranza;

E’ fatto obbligo alla ditta richiedente di regolare la viabilità, per tutta la durata dei lavori, con l’utilizzo di movieri da posizionare nei seguenti punti:

nr. 01 moviere all’incrocio tra Via Dino Angelini e Via Pretoriana al fine di informare gli utenti della chiusura di Viale della Rimembranza ed impedire il transito dei veicoli( eccetto residenti ed autorizzati con veicoli inferiori a 3,5 quintali ) ;

nr. 01 moviere all’incrocio tra Via Pretoriana e Viale della Rimembranza al fine di informare gli utenti della chiusura in corso.

Regolamentazione della circolazione stradale in Lungo Castellano per realizzazione lavorazioni 2° stralcio intervento n. 543-2309 – Ciclopedonale Lungo Castellano e rete ciclopedonale urbana. Con l’Ordinanza dirigenziale n. 711 del 30 ottobre 2025 l’Amministrazione comunale dispone dal 03/11/2025 al 15/11/2025 nel tratto di via Lungo Castellano Sisto V che va dal civ. 3 all’intersezione con via dei Marsi l’adozione dei seguenti provvedimenti di viabilità:

Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati; Interdizione alla viabilità veicolare per i mezzi il cui limite di sagoma superi mt. 2,55 di larghezza con apposizione segnaletica di divieto all’intersezione con via Pacifici; garantire una corsia di transito di ampiezza utile non inferiore a mt. 2.75, con l’obbligo di rimuovere qualsiasi ostacolo fisso che posso rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale garantire il transito pedonale mediante la creazione di una corsia di larghezza non inferiore a mt. 1,00; revoca parziale (per il solo tratto di carreggiata interessata dai lavori)dell’area di cantiere autorizzata all’Impresa F. lli Rinaldi srl con provvedimento del 14/02/2023 prot. n. 13306 e successive proroghe; interdizione al transito veicolare di via Castellana per consentire l’occupazione del suolo pubblico con area cantiere a favore dell’Impresa F.lli RINALDI SRL per un ingombro corrispondente allo spazio oggetto di revoca parziale ( di cui al punto precedente) chiusura temporanea del tratto interessato dai lavori per il tempo strettamente necessario all’asciugatura dell’asfalto ad una data che sarà preventivamente concordata con la Polizia Locale dal RUP dell’intervento e comunicata agli enti in indirizzo.

Per i mezzi con limite di sagoma superiore a mt. 2,55 di larghezza

obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via L. Castellano Sisto V per le provenienze da Via Pacifici ; obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Pacifici per le provenienze dal Ponte di Porta Cartara ; installazione segnaletica di preavviso “ Lungo Castellano Sisto V chiuso all’altezza della rotatoria di via Adriatico (raccordo autostradale) , rotatoria via Adriatico/Mediterraneo; l’istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto, in via Lungo Castellano Sisto V” all’intersezione di quest’ultima via con Via Pacifici;

Regolamentazione della circolazione veicolare in via Tornasacco e Piazza Arringo per l’esecuzione di riparazione gru.

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 709 del 30 ottobre 2025 l’Amministrazione comunale dispone dalle ore 08:30 fino alle ore 14:30 del giorno 3 novembre 2025 l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale: 1) Via Tornasacco tratto che va dal civ. 17 fino all’intersezione con p.zza Arringo

il divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata h24 su ambo i lati;

l’interdizione al transito veicolare;

dovrà essere garantito (lato ovest) il transito pedonale su uno spazio di almeno mt. 1.20, in piena sicurezza con precise e ben visibili indicazioni del percorso, predisponendo anche idonei mezzi di protezione.

interdizione al transito veicolare all’intersezione con Via Tornasacco;

3) la preventiva comunicazione della chiusura (al solo transito veicolare) alle attività e studi professionali presenti nella zona interessata;

4) dare ampia informazione agli abitanti di zona alle proprietà laterali, ai proprietari di passi carrabili, ecc. interessati dalla chiusura in questione mediante la preventiva collocazione (48 ore prima) di cartelli di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 nell’area interessata, indicanti la data ed orario di chiusura nonché gli estremi della presente O.D. 5) istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto per via Tornasacco” (con la presenza di un moviere) all’intersezione con Piazza S. Gregorio, Via Malatesta Galeotto, Rua Morani.

