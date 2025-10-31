ASCOLI PICENO – A due giorni dalla sfida Ravenna-Ascoli, parla mister Tomei. L’Ascoli giocherà in terra romagnola, domenica 2 Novembre alle ore 17:30 allo stadio “Bruno Benelli” per la dodicesima giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C, era dal 2007 che non si affrontavano le due compagini.

Ad arbitrare sarà Dario Madonia di Palermo. Assistenti sono Federico Linari della sezione di Firenze e Giacomo Bianchi di quella di Pistoia. Quarto Ufficiale Francesco D’Eusanio di Faenza, Operatore FVS Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia.

LA PARTITA IN NUMERI

Il Ravenna come l’Ascoli sta macinando punti, entrambe le formazioni sono a quota 27 punti in classifica e al secondo posto, i romagnoli hanno messo a segno 9 vittorie, a referto anche 2 sconfitte, un buon attacco con 20 gol realizzati e una difesa nella media con 13 reti subite. Attacco temibile con il capocannoniere Tenkorang che ha gia messo a segno 6 reti.

Sugli infortunati: “I ragazzi stanno recuperando ed effettueranno altri test e penso che riusciremo a recuperare Damiani, Nicoletti invece ci vuole altro tempo mentre Guiebre dovrebbe esserci”.

Archiviata la sconfitta nel derby con la Sambenedettese in Coppa Italia, i bianconeri sono pronti ad affrontare una delle candidate alla promozione.

“Ha giocato chi fino ad ora aveva avuto poco spazio. Per me la partita aveva un obiettivo importante che era quello di valutare i ragazzi che stanno giocando meno, ma soprattutto fare anche il giusto riconoscimento a chi si allena anche più degli altri. Non vuol dire che siano seconde linee, ma ho bisogno anche di capire come si comportano in una partita vera. Chi più chi meno ha dato delle risposte positive. Gli infortuni ci sono e il campionato è lungo quindi importante valutare. Primo tempo abbiamo sofferto la fisicità e le seconde palle. Mi è piaciuta la reazione nel secondo tempo”.

“Affrontiamo una squadra forte che sta facendo un cammino importante, grande attenzione è predisposizione mentale, oggettivamente stanno facendo bene, squadra fisica, ma noi andiamo a giocarci la partita. Migliorare e consolidarsi nei meccanismi ti può fare essere prevedibile e continuamente dobbiamo aggiungere cose che ci permettono di poter gestire le partite in una certa maniera. Siamo una squadra costruita da zero e dobbiamo sfruttare al massimo le qualità dei giocatori”.

Il Ravenna è reduce dalla vittoria in campionato e anche in coppa Italia, per 3-0 contro il Rimini, con la doppietta dell’ex Roma Stefano Okaka. “Un giocatore che hanno ricostruito e sta trovando continuità. Ha un curriculum importante e affronteremo anche lui.”

Ora un mese importante: “Pensiamo una gara alla volta è un momento del campionato che è sicuramente importante. Dobbiamo però essere concentrati su un obiettivo alla volta altrimenti si rischia di perdere e energie. La partita importante ora è quella di domenica. Step by step. Un campionato dove ogni partita ha un’insidia. Arezzo, Ravenna e Ascoli sono tre squadre che stanno viaggiando a ritmi importanti”.

Carpi e Sambenedettese hanno messo in difficoltà l’Ascoli a livello di fisicità “Si sono state partite dure a livello fisico e la cosa ci conforta sicuramente dobbiamo essere attenti nel valutare alcuni giocatori che stanno tirando la carretta e valutare i recuperi e la gestione. Cerchiamo di tutelare chi ha qualche problemino e nello stesso ruolo. Si Bando, Palazzino, NDoj e Corradini hanno fatto una buona partita mercoledì e bene stanno cre

Oltre seicento i tifosi bianconeri che saranno presenti al big match di giornata.”Quando c’è la possibilità di avere i tifosi al seguito sono sempre molto contento e i ragazzi lo avvertono per loro è importante e per me è un grande piacere avere l’aiuto dei nostri tifosi”.

PREMIO PER Enrico Oviszach

Il giocatore bianconero sarà premiato come miglior centrocampista del girone C della Serie C, per la stagione 2024/25: a decretarlo una giuria tecnica di giornalisti sportivi, che annualmente vota i migliori calciatori e le professionalità del mondo del calcio che si sono contraddistinte nelle rispettive categorie di appartenenza. Oviszach riceverà il prestigioso riconoscimento il prossimo 10 novembre, alle ore 18, presso Villa Talzano ad Arezzo, nell’ambito del “GRAN GALA’ DEL CALCIO – ITALIAN FOOTBALL AWARDS”, l’evento, giunto alla 14^ edizione, ideato e prodotto dal Giornalista & Project Manager Donato Alfani.

